Вахтанг Кикабидзе встретится с Зеленским по поводу Саакашвили - СМИ

Детали

Предполагается, что встреча состоится 11 ноября. Один из возможных сценариев, которые будут обсуждаться, касается экстрадиции Саакашвили в Украину, гражданином которой он является.

Информацию о встрече каналу Formula, предоставила глава киевского офиса Михеила Саакашвили Мария Барабаш.

"Мы рады, что Буба Кикабидзе выразил свое желание и прибыл в Украину. Его цель - обсудить с соответствующими людьми критическую ситуацию, в которой оказался Михеил Саакашвили. Именно поэтому Буба Кикабидзе встретится с президентом Владимиром Зеленским и подробно ему все расскажет. Мы нуждаемся в этом и будем признательны президенту за вмешательство, поскольку сейчас без политического вмешательства и политического давления грузинская сторона ничего не сделает для защиты прав Михеила Саакашвили", - сказала Барабаш.

Что предшествовало

Меру пресечения в виде ареста, избранная в отношении Михеила Саакашвили по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, отменили .Соответствующее решение приняла коллегия суда сегодня, 10 ноября.

Дело о разгоне демонстрации было единственным, по которому в отношении Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в рамках судебного процесса прокуратура обвиняет бывшего президента в жестком разгоне массовой акции протеста в центре Тбилиси 7 ноября 2007 года, вторжении в здание телекомпании "Имеди" и преступном завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Несмотря на это решение, Михеил Саакашвили будет находиться в тюрьме в связи с вынесенным ему заочно приговором по делам Гиргвлиани и Гелашвили.

Прокуратура также заявила, что несмотря на сегодняшнее решение суда, Михеилу Саакашвили по-прежнему будет ограничено право совершать телефонные звонки.