Вагітну вчительку та 13 школярів госпіталізували на Закарпатті через отруєння
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом 22-23 березня у Хустську районну лікарню були доставлені 13 школярів та вагітна вчителька із загальноосвітньої школи с. Нижнє Селище з попереднім діагнозом гастроентероколіт, повідомляє на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.
Хворі потрапили на лікування з блювотою, підвищеною температурою та розладами кишківника. Із 13 госпіталізованих дітей семеро — учні 1-го класу, п’ятеро — 4-го класу і один — шостого. Стан дітей при госпіталізації — середньої важкості. Станом на 14:00 четверга, 23 березня, медикам вдалося стабілізувати й покращити здоров’я пацієнтів.
“Попередній діагноз хворих — гастроентероколіт, однак скоріше за все, діти й вагітна вчителька підхопили дизентерію через антисанітарію в школі... Я доручив департаменту охорони здоров’я, департаменту освіти ОДА, а також Головному управлінню Національної поліції в області в найкоротші терміни провести всебічну перевірку школи й притягнути її керівництво до суворої відповідальності”, — заявляє Геннадій Москаль.
Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.
За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.