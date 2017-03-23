Беременную учительницу и 13 школьников госпитализировали в Закарпатскую область из-за отравления
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 23 марта. УНН. В течение 22-23 марта в Хустскую районную больницу были доставлены 13 школьников и беременная учительница из общеобразовательной школы с. Нижнее Селище с предварительным диагнозом гастроэнтероколит, сообщает на своем персональном сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.
Больные попали на лечение с рвотой, повышенной температурой и расстройствами кишечника. Из 13 госпитализированных детей семеро - ученики 1-го класса, пятеро - 4-го класса и один - шестого. Состояние детей при поступлении - средней тяжести. По состоянию на 14:00 четверга, 23 марта, медикам удалось стабилизировать и улучшить здоровье пациентов.
"Предварительный диагноз больных - гастроэнтероколит, однако скорее всего, дети и беременная учительница подхватили дизентерию из-за антисанитарии в школе... Я поручил департаменту здравоохранения, департаменту образования ОГА, а также Главному управлению Национальной полиции в области в кратчайшие сроки провести всестороннюю проверку школы и привлечь ее руководство к строгой ответственности", - заявляет Геннадий Москаль.
Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.
По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.