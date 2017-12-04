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Вагітна дружина смертельно поранила чоловіка на Київщині

Вагітна дружина смертельно поранила чоловіка на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Бородянському районі, що на Київщині, під час сімейної сварки 20-річна вагітна смертельно поранила свого чоловіка. Свідками події стали знайомі подружньої пари, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Повідомляють, що коли дружина повернулася додому, 23-річний господар засідав на кухні із товаришем та був добряче напідпитку.

"Між подружжям почалася сварка. Чоловік став погрожувати. Розлючена вагітна вихопила у нього ніж та встромила в шию. Удар прийшовся по життєвоважливій артерії – потерпілий помер одразу. Лікарі швидкої, які за лічені хвилини прибули на місце, лише констатували смерть," - йдеться в повіждомленні.

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Також у поліції зазначили, що пара проживала не завжди мирно, 23-річний чоловік мав кримінальне минуле. Разом вони виховували однорічну дитину і за кілька місяців очікували народження другої.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

"Винуватиця трагедії затримана і наразі перебуває у спеціальній палаті місцевої лікарні під пильним наглядом поліцейських," - йдеться в повідомленні.

Їй загрожує до від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. 

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