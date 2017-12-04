Беременная жена смертельно ранила мужа в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Бородянском районе Киевской, во время семейной ссоры 20-летняя беременная смертельно ранила своего мужа. Свидетелями происшествия стали знакомые супружеской пары, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Сообщается, что когда жена вернулась домой, 23-летний хозяин заседал на кухне с другом и был изрядно навеселе.
"Между супругами началась ссора. Мужчина стал угрожать. Разъяренная беременна выхватила у него нож и вонзила в шею. Удар пришелся по жизненно артерии - пострадавший умер сразу. Врачи скорой, которые за считанные минуты прибыли на место, лишь констатировали смерть," - сообщили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный в Белой Церкви напал на ювелирный магазин и застрелил охранника
Также в полиции отметили, что пара проживала не всегда мирно, 23-летний мужчина имел криминальное прошлое. Вместе они воспитывали годовалого ребенка и через несколько месяцев ожидали рождения второго.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Виновница трагедии задержана и сейчас находится в специальной палате местной больницы под наблюдением полицейских", - говорится в сообщении.
Ей грозит до от семи до пятнадцати лет лишения свободы.