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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11831 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26011 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101251 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110620 просмотра

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10 марта, 15:15 • 131283 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106712 просмотра

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Беременная жена смертельно ранила мужа в Киевской области

Беременная жена смертельно ранила мужа в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 52167 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Бородянском районе Киевской, во время семейной ссоры 20-летняя беременная смертельно ранила своего мужа. Свидетелями происшествия стали знакомые супружеской пары, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Сообщается, что когда жена вернулась домой, 23-летний хозяин заседал на кухне с другом и был изрядно навеселе.

"Между супругами началась ссора. Мужчина стал угрожать. Разъяренная беременна выхватила у него нож и вонзила в шею. Удар пришелся по жизненно артерии - пострадавший умер сразу. Врачи скорой, которые за считанные минуты прибыли на место, лишь констатировали смерть," - сообщили в полиции.

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Также в полиции отметили, что пара проживала не всегда мирно, 23-летний мужчина имел криминальное прошлое. Вместе они воспитывали годовалого ребенка и через несколько месяцев ожидали рождения второго.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Виновница трагедии задержана и сейчас находится в специальной палате местной больницы под наблюдением полицейских", - говорится в сообщении.

Ей грозит до от семи до пятнадцати лет лишения свободы. 

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