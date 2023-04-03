Вадима Новинського помітили у Цюриху: проводив службу у найбільшій російській православній церкві міста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Колишнього народного депутата Вадима Новинського помітили на недільній службі в найбільшій російській православній церкві Цюріха, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Цитата
"Помітили Вадима Новинського в Цюриху: сьогодні він провів службу у найбільшій російській православній церкві міста", - зазначили у повідомленні.
Доповнення
За інформацією "Радіо Свобода" Новинський сказав, що "до Швейцарії приїхав з Німеччини, а в Німеччину з України "йшов пішки, їхав на машині, летів літаком".
Також зазначається, що колишній депутат заявив: "Події в Лаврі, договір на оренду якої з УПЦ (МП) добіг кінця, "засновані на брехні й маніпуляціях", звинувативши в причетності до них Службу безпеки України".
"Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року", – сказав він.
Також Новинський заявив, що церква московського патріархату втратила право користуватися Києво-Печерською Лаврою , тому що "не пішла на умови", які висувала Україна.
"Насправді церква вже перемогла. Вона не пробилася під владу, не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі»", - сказав він.
Доповнення
Вчора, 2 квітня, суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт строком 60 днів, включно до 30 травня 2023 року. При цьому обов'язковою умовою запобіжного заходу є: знаходження Павла за місцем проживання.