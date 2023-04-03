Вадима Новинского заметили в Цюрихе: проводил службу в крупнейшей русской православной церкви города

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"Заметили Вадима Новинского в Цюрихе: сегодня он провел службу в крупнейшей русской православной церкви города", - отметили в сообщении.

Дополнение

По информации "Радио Свобода" Новинский сказал, что "в Швейцарию приехал из Германии, а в Германию из Украины "шел пешком, ехал на машине, летел самолетом".

Также отмечается, что бывший депутат заявил: "События в Лавре, договор на аренду которой с УПЦ (МП) подошел к концу, "основаны на лжи и манипуляциях", обвинив в причастности к ним Службу безопасности Украины".

"Проходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются показания лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года", – сказал он.

Также Новинский заявил, что церковь московского патриархата потеряла право пользоваться Киево-Печерской Лаврой, потому что "не пошла на условия", которые выдвигала Украина.

"На самом деле церковь уже победила. Она не пробилась под власть, не пошла на условия, а условия выставлялись со стороны государства. Государство хотело, чтобы мы пошли на слияние с раскольнической структурой под названием ПЦУ и передали соответственно добровольно все лавры и монастыри»", - сказал он.

Дополнение

Вчера, 2 апреля, суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу меру пресечения — круглосуточный домашний арест сроком 60 дней, включительно до 30 мая 2023 года. При этом обязательным условием меры пресечения является: нахождение Павла по месту жительства.