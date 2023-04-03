Вадима Новинского заметили в Цюрихе: проводил службу в крупнейшей русской православной церкви города

ukru
13:40 • 8772 просмотра

Трамп после разговора с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 44147 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 44557 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 105614 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132696 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121548 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135312 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117206 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131580 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125405 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120999 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 123725 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 119767 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 117517 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 89469 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 215739 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 246366 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 185603 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 191387 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226985 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 19607 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 89469 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 113234 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 121252 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136695 просмотра
Актуальное
Вадима Новинского заметили в Цюрихе: проводил службу в крупнейшей русской православной церкви города

Вадима Новинского заметили в Цюрихе: проводил службу в крупнейшей русской православной церкви города

Киев • УНН

 • 3065148 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Бывшего народного депутата Вадима Новинского заметили на воскресной службе в крупнейшей русской православной церкви Цюриха, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Цитата

"Заметили Вадима Новинского в Цюрихе: сегодня он провел службу в крупнейшей русской православной церкви города", - отметили в сообщении.

Дополнение

По информации "Радио Свобода" Новинский сказал, что "в Швейцарию приехал из Германии, а в Германию из Украины "шел пешком, ехал на машине, летел самолетом".

Также отмечается, что бывший депутат заявил: "События в Лавре, договор на аренду которой с УПЦ (МП) подошел к концу, "основаны на лжи и манипуляциях", обвинив в причастности к ним Службу безопасности Украины".

"Проходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются показания лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года", – сказал он.

Также Новинский заявил, что церковь московского патриархата потеряла право пользоваться Киево-Печерской Лаврой, потому что "не пошла на условия", которые выдвигала Украина.

"На самом деле церковь уже победила. Она не пробилась под власть, не пошла на условия, а условия выставлялись со стороны государства. Государство хотело, чтобы мы пошли на слияние с раскольнической структурой под названием ПЦУ и передали соответственно добровольно все лавры и монастыри»", - сказал он.

Дополнение

Вчера, 2 апреля, суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу меру пресечения — круглосуточный домашний арест сроком 60 дней, включительно до 30 мая 2023 года. При этом обязательным условием меры пресечения является: нахождение Павла по месту жительства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы