Вадим Столар: ми влаштовуємо дитячі свята, бо підтримка малечі під час війни для нас - пріоритет

Вадим Столар про важливість підтримки дітей у часи війни

Під час війни діти фактично позбавлені дитинства. Виникають проблеми з доступом до навчання, до повноцінного та всебічного розвитку, до простих дитячих радощів. Вадим Столар наголосив, що діти – найуразливіша верства населення. Маленькі українці у цих умовах не відчувають безпеки та зазнають глибокої травматизації психіки.

Вадим Столар запевнив, що однією з цілей Фонду є підтримка дітей: “Цей напрям – серед наших пріоритетів”.

Власне, проєкт “Відновись” спрямований на підтримку сімей з дітьми, який також активно реалізовується Фондом. Та окрім вже визначених стратегічних активностей, Вадим Столар підтримує спонтанні ідеї заходів, які реалізуються з метою охопити якомога більше малечі, що потребує допомоги: “Для того, щоб розважити та підтримати маленьких українців, силами Фонду ми влаштували до Дня захисту дітей велике свято у Вишгороді”.

Подробиці про свято від волонтерів Фонду Вадима Столара

Волонтери Фонду Вадима Столара ще під час обговорення ідеї свята для дітей ухвалили рішення зробити його у максимально незвичному форматі, який подарує малечі нові враження. Про це розповіла Наталія Приходько, яка є волонтеркою БФ.

За її словами, організатори також базувалися на прагненні прищепити маленьким українцям любов до читання.

Тож святковий захід за програмою вирішено було робити комплексним та з елементами інтерактиву. А його головною темою стала книга “Аліса в Дивокраї” британського автора Льюїса Керрола.

Валерія Лебедєва, волонтерка Фонду Вадима Столара, додала, що глибоко усвідомлює необхідність надання дітям максимальної уваги, бо сама є багатодітною мамою: “Вони – наше майбутнє, майбутнє України. І поки ворог продовжує обстрілювати та тероризувати наші міста – ми об’єднуємося та робимо все для наближення Перемоги”.

Продюсер святкової вистави від Фонду Вадима Столара “оживив” казку

Продюсер проєкту Артур Циганок-Пайрері охоче розповідає, що свято від Фонду Вадима Столара містило одразу декілька форматів. Це й інтерактивна вистава, й читання артистами вголос, а також – ігротека та інші елементи дозвілля.

Актори театру і кіно, одягнені відповідно до літературних образів, спочатку просто читали текст чудового твору Керрола. Потім до справи долучилися аніматори, а у другій половині дійство остаточно “ожило”, в нього почали залучати маленьких глядачів, і так вийшла справді інтерактивна вистава, яка дуже сподобалася аудиторії.

Варто зазначити, що спершу плани щодо дитячого свята на 1 червня довелося змінити через трагедію із загибеллю людей в Києві. Проте потім у Фонді Вадима Столара вирішили все ж таки не залишати малечу без свята, а провести його пізніше.