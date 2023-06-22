Вадим Столар: ми влаштовуємо дитячі свята, бо підтримка малечі під час війни для нас - пріоритет

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12714 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 40291 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 37683 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 42983 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112032 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179169 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 194300 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143634 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137767 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87872 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
28%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 29158 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 33193 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 35942 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 28730 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 22092 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 22857 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 40291 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 194300 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247185 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18462 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23424 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39528 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35654 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143634 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Вадим Столар: ми влаштовуємо дитячі свята, бо підтримка малечі під час війни для нас - пріоритет

Київ • УНН

 • 656726 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Благодійний фонд Вадима Столара провів дитяче свято з нагоди Дня захисту дітей на центральній площі міста Вишгород. Як прокоментував сам засновник БФ Вадим Столар, діти страждають від війни чи не найбільше, а тому підтримка їх є для нього і Фонду пріоритетом, ідеться у статті на Bigmir, передає УНН.

Вадим Столар: ми влаштовуємо дитячі свята, бо підтримка малечі під час війни для нас - пріоритет

Вадим Столар про важливість підтримки дітей у часи війни

Під час війни діти фактично позбавлені дитинства. Виникають проблеми з доступом до навчання, до повноцінного та всебічного розвитку, до простих дитячих радощів. Вадим Столар наголосив, що діти – найуразливіша верства населення. Маленькі українці у цих умовах не відчувають безпеки та зазнають глибокої травматизації психіки.

Вадим Столар запевнив, що однією з цілей Фонду є підтримка дітей: “Цей напрям – серед наших пріоритетів”.

Власне, проєкт “Відновись” спрямований на підтримку сімей з дітьми, який також активно реалізовується Фондом. Та окрім вже визначених стратегічних активностей, Вадим Столар підтримує спонтанні ідеї заходів, які реалізуються з метою охопити якомога більше малечі, що потребує допомоги: “Для того, щоб розважити та підтримати маленьких українців, силами Фонду ми влаштували до Дня захисту дітей велике свято у Вишгороді”.

Подробиці про свято від волонтерів Фонду Вадима Столара

Волонтери Фонду Вадима Столара ще під час обговорення ідеї свята для дітей ухвалили рішення зробити його у максимально незвичному форматі, який подарує малечі нові враження. Про це розповіла Наталія Приходько, яка є волонтеркою БФ.

За її словами, організатори також базувалися на прагненні прищепити маленьким українцям любов до читання.

Тож святковий захід за програмою вирішено було робити комплексним та з елементами інтерактиву. А його головною темою стала книга “Аліса в Дивокраї” британського автора Льюїса Керрола.

Валерія Лебедєва, волонтерка Фонду Вадима Столара, додала, що глибоко усвідомлює необхідність надання дітям максимальної уваги, бо сама є багатодітною мамою: “Вони – наше майбутнє, майбутнє України. І поки ворог продовжує обстрілювати та тероризувати наші міста – ми об’єднуємося та робимо все для наближення Перемоги”.

Продюсер святкової вистави від Фонду Вадима Столара “оживив” казку

Продюсер проєкту Артур Циганок-Пайрері охоче розповідає, що свято від Фонду Вадима Столара містило одразу декілька форматів. Це й інтерактивна вистава, й читання артистами вголос, а також – ігротека та інші елементи дозвілля.

Актори театру і кіно, одягнені відповідно до літературних образів, спочатку просто читали текст чудового твору Керрола. Потім до справи долучилися аніматори, а у другій половині дійство остаточно “ожило”, в нього почали залучати маленьких глядачів, і так вийшла справді інтерактивна вистава, яка дуже сподобалася аудиторії.

Варто зазначити, що спершу плани щодо дитячого свята на 1 червня довелося змінити через трагедію із загибеллю людей в Києві. Проте потім у Фонді Вадима Столара вирішили все ж таки не залишати малечу без свята, а провести його пізніше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74