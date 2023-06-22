Вадим Столар: мы устраиваем детские праздники, потому что поддержка малышей во время войны для нас - приоритет

Вадим Столар о важности поддержки детей во время войны

Во время войны дети фактически лишены детства. Возникают проблемы с доступом к обучению, к полноценному и всестороннему развитию, к простым детским радостям. Вадим Столар отметил, что дети – самый уязвимый слой населения. Маленькие украинцы в этих условиях не чувствуют безопасности и испытывают глубокую травматизацию психики.

Вадим Столар заверил, что одной из целей Фонда является поддержка детей: “Это направление – среди наших приоритетов”.

Собственно, проект “Відновись” направлен на поддержку семей с детьми, который также активно реализуется Фондом. Но кроме уже определенных стратегических активностей, Вадим Столар поддерживает спонтанные идеи мероприятий, которые реализуются с целью охватить как можно больше малышей, нуждающихся в помощи: “Для того, чтобы развлечь и поддержать маленьких украинцев, силами Фонда мы устроили ко Дню защиты детей большой праздник в Вышгороде”.

Подробности о празднике от волонтеров Фонда Вадима Столара

Волонтеры Фонда Вадима Столара еще при обсуждении идеи праздника для детей приняли решение сделать его в максимально необычном формате, который подарит малышам новые впечатления. Об этом рассказала Наталья Приходько, которая является волонтером БФ.

По ее словам, организаторы также основывались на стремлении привить маленьким украинцам любовь к чтению.

Поэтому праздничное мероприятие по программе решено было делать комплексным и с элементами интерактива. А его главной темой стала книга “Алиса в Стране Чудес” британского автора Льюиса Кэрролла.

Валерия Лебедева, волонтер Фонда Вадима Столара, добавила, что глубоко осознает необходимость предоставления детям максимального внимания, потому что сама является многодетной мамой: “Они – наше будущее, будущее Украины. И пока враг продолжает обстреливать и терроризировать наши города – мы объединяемся и делаем все для приближения Победы”.

Продюсер праздничного спектакля от Фонда Вадима Столара “оживил” сказку

Продюсер проекта Артур Цыганок-Пайрери охотно рассказывает, что праздник от Фонда Вадима Столара содержал сразу несколько форматов. Это и интерактивное представление, и чтение артистами вслух, а также – игротека и другие элементы досуга.

Актеры театра и кино, одетые в соответствии с литературными образами, сначала просто читали текст замечательного произведения Кэрролла. Затем к делу подключились аниматоры, а во второй половине действо окончательно “ожило”, к нему начали привлекать маленьких зрителей, и так получилось действительно интерактивное представление, которое очень понравилось аудитории.

Стоит отметить, что сначала планы относительно детского праздника на 1 июня пришлось изменить из-за трагедии с гибелью людей в Киеве. Однако потом в Фонде Вадима Столара решили все же не оставлять малышей без праздника, а провести его позже.