Вадим Столар: мы устраиваем детские праздники, потому что поддержка малышей во время войны для нас - приоритет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара провел детский праздник по случаю Дня защиты детей на центральной площади города Вышгород. Как прокомментировал сам основатель БФ Вадим Столар, дети страдают от войны больше всего, а потому поддержка их является для него и Фонда приоритетом, говорится в статье на Bigmir, передает УНН.
Вадим Столар о важности поддержки детей во время войны
Во время войны дети фактически лишены детства. Возникают проблемы с доступом к обучению, к полноценному и всестороннему развитию, к простым детским радостям. Вадим Столар отметил, что дети – самый уязвимый слой населения. Маленькие украинцы в этих условиях не чувствуют безопасности и испытывают глубокую травматизацию психики.
Вадим Столар заверил, что одной из целей Фонда является поддержка детей: “Это направление – среди наших приоритетов”.
Собственно, проект “Відновись” направлен на поддержку семей с детьми, который также активно реализуется Фондом. Но кроме уже определенных стратегических активностей, Вадим Столар поддерживает спонтанные идеи мероприятий, которые реализуются с целью охватить как можно больше малышей, нуждающихся в помощи: “Для того, чтобы развлечь и поддержать маленьких украинцев, силами Фонда мы устроили ко Дню защиты детей большой праздник в Вышгороде”.
Подробности о празднике от волонтеров Фонда Вадима Столара
Волонтеры Фонда Вадима Столара еще при обсуждении идеи праздника для детей приняли решение сделать его в максимально необычном формате, который подарит малышам новые впечатления. Об этом рассказала Наталья Приходько, которая является волонтером БФ.
По ее словам, организаторы также основывались на стремлении привить маленьким украинцам любовь к чтению.
Поэтому праздничное мероприятие по программе решено было делать комплексным и с элементами интерактива. А его главной темой стала книга “Алиса в Стране Чудес” британского автора Льюиса Кэрролла.
Валерия Лебедева, волонтер Фонда Вадима Столара, добавила, что глубоко осознает необходимость предоставления детям максимального внимания, потому что сама является многодетной мамой: “Они – наше будущее, будущее Украины. И пока враг продолжает обстреливать и терроризировать наши города – мы объединяемся и делаем все для приближения Победы”.
Продюсер праздничного спектакля от Фонда Вадима Столара “оживил” сказку
Продюсер проекта Артур Цыганок-Пайрери охотно рассказывает, что праздник от Фонда Вадима Столара содержал сразу несколько форматов. Это и интерактивное представление, и чтение артистами вслух, а также – игротека и другие элементы досуга.
Актеры театра и кино, одетые в соответствии с литературными образами, сначала просто читали текст замечательного произведения Кэрролла. Затем к делу подключились аниматоры, а во второй половине действо окончательно “ожило”, к нему начали привлекать маленьких зрителей, и так получилось действительно интерактивное представление, которое очень понравилось аудитории.
Стоит отметить, что сначала планы относительно детского праздника на 1 июня пришлось изменить из-за трагедии с гибелью людей в Киеве. Однако потом в Фонде Вадима Столара решили все же не оставлять малышей без праздника, а провести его позже.