WADA визнала відповідність українського антидопінгового законодавства міжнародним нормам - Мінспорту

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Мінмолодьспорту отримало підтвердження від керівника департаменту відповідності WADA Еміліано Сімонеллі про те, що прийняті нещодавно Закони України «Про антидопінгову діяльність у спорті» та «Про внесення зміни до статті 52 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю» цілком відповідають міжнародному антидопінговому законодавству, зокрема положенням Всесвітнього антидопінгового кодексу.

WADA надаватиме експертну допомогу для імплементації ухвалених законів.

Нагадаємо

Верховна Рада України на пленарному засіданні 1 червня прийняла за основу проект закону № 5099 про антидопінгову діяльність у спорті. Рішення підтримали 342 народних депутати України.