WADA признала соответствие украинского антидопингового законодательства международным нормам – Минспорта

Детали

Минмолодежи и спорта получило подтверждение от руководителя департамента соответствия WADA Эмилиано Симонелли о том, что недавно принятые Законы Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте» и «О внесении изменения в статью 52 Закона Украины «О физической культуре и спорте» о деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля» полностью соответствуют международному антидопинговому законодательству, в частности, положениям Всемирного антидопингового кодекса.

WADA будет оказывать экспертную помощь для имплементации принятых законов.

Напомним

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 1 июня приняла за основу проект закона № 5099 об антидопинговой деятельности в спорте. Решение поддержали 342 народных депутата Украины.