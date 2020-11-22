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В ЗСУ за минулу добу виявили 137 нових випадків COVID-19

В ЗСУ за минулу добу виявили 137 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. За минулу добу коронавірус підтвердили у 137 військовослужбовців, загалом в ЗСУ хворіють 2 866 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 22 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 2866 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало — 6124 особи, летальних випадків — 25. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 384 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 56 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

З них у заклади охорони госпіталізовано 19 осіб, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 118 осіб.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 22 листопада зафіксовано понад 624 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тисяч.

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