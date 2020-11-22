В ВСУ за минувшие сутки обнаружили 137 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 137 военнослужащих, всего в ВСУ болеют 2866 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 22 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 2866 человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели — 6124 человека, летальных случаев — 25. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 384 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 56 человек.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 118 человек.
Напомним, в Украине на 8 часов 22 ноября зафиксировано более 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тысяч.