В зону відчуження перевезли "історичні" радіоактивні відходи з Кіровоградщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В зону відчуження перевезли “історичні” радіоактивні рештки, які були вилучені із об’єкта “Цибулеве” на Кіровоградщині в рамках проекту НАТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держагентства з управління зоною відчуження.
“В рамках проекту Трастового фонду НАТО до зони відчуження було перевезено „історичні“ РАВ із об’єкта „Цибулеве“. До зони відчуження на пункт захоронення радіоактивних відходів „Буряківка“ було перевезено „історичні“ радіоактивні відходи, які були вилучені із об’єкта „Цибулеве“ на Кіровоградщині”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основну частину “історичних” радіоактивних відходів було упаковано в контейнери та розміщено на спеціальному майданчику, що знаходиться на території пункту захоронення радіоактивних відходів “Буряківка”. Також із об’єкта “Цибулеве” було вилучено низькоактивні радіоактивні відходи, які було передано на захоронення у сховище траншейного типу на ПЗРВ “Буряківка”.
“Зараз на об’єкті „Цибулеве“ буде розпочато заключну стадію проекту — відновлення ділянки до її первинного стану”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за підтримки Європейського Союзу на спецкомбінатах Державної корпорації “Українське державне об’єднання “Радон” було встановлено автоматизовану систему екологічного радіаційного моніторингу.