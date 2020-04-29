В зону отчуждения перевезли "исторические" радиоактивные отходы из Кировоградской области

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В зону отчуждения перевезли “исторические” радиоактивные остатки, которые были изъяты из объекта “Цибулево” в Кировоградской области в рамках проекта НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госагентства по управлению зоной отчуждения.