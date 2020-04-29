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В зону отчуждения перевезли "исторические" радиоактивные отходы из Кировоградской области

В зону отчуждения перевезли "исторические" радиоактивные отходы из Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 19576 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В зону отчуждения перевезли “исторические” радиоактивные остатки, которые были изъяты из объекта “Цибулево” в Кировоградской области в рамках проекта НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госагентства по управлению зоной отчуждения.

“В рамках проекта трастового фонда НАТО в зону отчуждения было перевезено „исторические“ РАО с объекта „Цибулево“. В зону отчуждения в пункт захоронения радиоактивных отходов „Буряковка“ были перевезены „исторические“ радиоактивные отходы, которые были изъяты из объекта „Цибулево“ в Кировоградской области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть “исторических” радиоактивных отходов была упакована в контейнеры и размещена на специальной площадке, находящейся на территории пункта захоронения радиоактивных отходов “Буряковка”. Также с объекта “Цибулево” было изъято низкоактивные радиоактивные отходы, которые были переданы на захоронение в хранилище траншейного типа на ПЗРО “Буряковка”.

“Сейчас на объекте „Цибулево“ начнется заключительная стадия проекта — восстановление участка к ее первоначальному состоянию”, — говорится в сообщении.

Напомним, при поддержке Европейского Союза на спецкомбинатах Государственной корпорации “Украинское государственное объединение “Радон” была установлена автоматизированную систему экологического радиационного мониторинга.

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