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На сховищах радіоактивних відходів в Україні встановлено нову систему моніторингу

На сховищах радіоактивних відходів в Україні встановлено нову систему моніторингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За підтримки Європейського Союзу на спецкомбінатах Державної корпорації "Українське державне об’єднання "Радон" було встановлено автоматизовану систему екологічного радіаційного моніторингу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Обладнання було встановлено на 5 пунктах зберігання радіоактивних відходів, які знаходяться на території спецкомбінатів у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі.

За словами генерального директора ДСП "Об'єднання "Радон" Ігоря Буксанчука, автоматизована система дозволить здійснювати моніторинг і документувати параметри радіаційного стану, допоможе виявляти радіаційні небезпеки та швидко реагувати на них.

Система складається з п’яти підсистем екологічного радіаційного моніторингу, які вимірюють рівні радіації та передають результати до головного офісу "Радону" у Києві.

Створення системи радіаційного моніторингу перебуває в центрі уваги співробітництва за напрямом ЄС-Україна у сфері ядерної безпеки.

Нагадаємо, нардепи удосконалили законодавство щодо поводження з радіоактивними відходами.

Українські Національні Новини

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