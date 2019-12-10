На хранилищах радиоактивных отходов в Украине установлена новая система мониторинга
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. При поддержке Европейского Союза на спецкомбинатах Государственной корпорации "Украинское государственное объединение" Радон "была установлена автоматизированная система экологического радиационного мониторинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Оборудование было установлено на 5 пунктах хранения радиоактивных отходов, находящихся на территории спецкомбинатов в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе.
По словам генерального директора ГСП "Объединение" Радон "Игоря Буксанчука, автоматизированная система позволит осуществлять мониторинг и документировать параметры радиационной обстановки, поможет выявлять радиационные опасности и быстро реагировать на них.
Система состоит из пяти подсистем экологического радиационного мониторинга, измеряют уровни радиации и передают результаты в главный офис "Радона" в Киеве.
Создание системы радиационного мониторинга находится в центре внимания сотрудничества по направлению ЕС-Украина в сфере ядерной безопасности.
Напомним, нардепы усовершенствовали законодательство по обращению с радиоактивными отходами.