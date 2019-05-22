В зоні ООС зафіксовано два ворожих обстріли, є поранений військовий

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Станом на 18:00 представники незаконних збройних формувань у зоні проведення операції Об'єднаних сил двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В обох випадках збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв позиції ОС біля міста Мар'їнка з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики з гранатометів різних систем обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Попасна.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, ГПУ здобула додаткові докази військової присутності РФ у Донецькій області.

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