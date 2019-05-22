В зоне ООС зафиксировано два вражеских обстрела, есть раненый военный
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. По состоянию на 18:00 представители незаконных вооруженных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС у города Марьинка из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Попасная.
Вследствие обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения.
"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в штабе.
Напомним, ГПУ получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ в Донецкой области.