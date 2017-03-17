В зоні АТО загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої в зоні проведення АТО загинув український військовий, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Не припиняються обстріли сил АТО. С початком доби російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських військ. У тому числі обстрілів з використанням важкого озброєння... Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців.