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В зоні АТО загинув український військовий

В зоні АТО загинув український військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої в зоні проведення АТО загинув український військовий, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Не припиняються обстріли сил АТО. С початком доби російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських військ. У тому числі обстрілів з використанням важкого озброєння... Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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