В зоне АТО погиб украинский военный

"Не прекращаются обстрелы сил АТО. С началом суток русско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских войск. В том числе обстрелов с использованием тяжелого вооружения ... В результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий и еще один ранен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военнослужащих.