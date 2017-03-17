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В зоне АТО погиб украинский военный

В зоне АТО погиб украинский военный

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате подрыва на самодельном взрывном устройстве в зоне проведения АТО погиб украинский военный, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Не прекращаются обстрелы сил АТО. С началом суток русско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских войск. В том числе обстрелов с использованием тяжелого вооружения ... В результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий и еще один ранен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военнослужащих.

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