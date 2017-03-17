В зоні АТО загинули двоє українських військових - штаб

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В зоні антитерористичної операції внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад на Луганщині загинуло двоє українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО в Facebook.

“За попередньою інформацією внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Лобачеве Луганської області, два військовослужбовці загинули та четверо отримали поранення,” — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що обстріл позицій українських захисників на даному напрямку вівся з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв УНН, за словами речника Міністерства оборони з питань АТО Олександра Мотузяника бойовики протягом 15 березня випустили понад 140 мін на луганському напрямку.

Нагадаємо, місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій території розміщення ракетних систем “Град”.

Українські Національні Новини

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