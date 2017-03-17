В зоне АТО погибли двое украинских военных - штаб

"По предварительной информации в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен недалеко от населенного пункта Лобачево Луганской области, два военнослужащих погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечают, что обстрел позиций украинских защитников на данном направлении велся из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал УНН, по словам представителя Министерства обороны по вопросам АТО Александра Мотузяника боевики в течение 15 марта выпустили более 140 мин на луганском направлении.

Напомним, миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещения ракетных систем "Град".