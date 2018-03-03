В зоні АТО виявили заборонену протипіхотну міну російського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України виявили на Донеччині в районі проведення антитерористичної операції дві схованки зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
З підземного сховища у Бахмутському районі оперативники спецслужби вилучили протипіхотну міну ПМН-2 та запал до неї, яка перебуває на озброєнні військових РФ та заборонена міжнародними законодавчими актами. У другому схроні, розташованому у Волноваському районі, правоохоронці виявили понад одну тисячу набоїв калібру 5,45 мм, дев’ятнадцять гранат Ф-1 та РГД-5.
Також у мешканки цього ж району співробітники СБ України вилучили автомат Калашникова АКСУ-74 та майже сто набоїв до нього.
Протягом лютого поточного року в районі проведення АТО співробітники СБУ з дев’яти виявлених схронів вилучили п’ять одиниць стрілецької зброї, майже сто гранат, близько трьохсот великокаліберних пострілів, вісімдесят вісім осколково-фугасних мін, протипіхотну міну ПМН-2, вісім танкових пострілів, понад 3,5 тисячі набоїв різного калібру та тротилові шашки.
За ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України, зареєстровано дев'ятнадцять кримінальних проваджень.
Нагадаємо, раніше, біля траси "Бугас-Новотроїцьке" знайшли схованку з фугасами російського маркування.