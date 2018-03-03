В зоне АТО обнаружили запрещенную противопехотную мину российского производства

Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами. Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.

Также у жительницы этого же района сотрудники СБ Украины изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.

В течение февраля текущего года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из девяти выявленных схронов изъяли пять единиц стрелкового оружия, около ста гранат, около трехсот крупнокалиберных выстрелов, восемьдесят восемь осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, восемь танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано девятнадцать уголовных производств.

Напомним, ранее, у трассы "Бугас-Новотроицкое" нашли тайник с фугасами российской маркировки.