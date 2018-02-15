В зоні АТО в результаті обстрілів загинув військовий – штаб

"Загалом, від початку доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів підрозділами російсько-окупаційних угрупувань позицій сил АТО. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець", - йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм та 82-мм біля Павлополя і Чермалика на Приазов’ї. У цьому ж районі бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного. Окрім того, з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України неподалік Тарамчука.

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції четверо військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.