В зоне АТО в результате обстрелов погиб военный - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В целом, с начала суток зафиксировано 6 прицельных обстрелов подразделениями российско-оккупационных группировок позиций сил АТО. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.
Так, на Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП вблизи Луганского.
На Донецком направлении противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм у Павлополь и Чермалык на Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, с 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины неподалеку Тарамчука.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.