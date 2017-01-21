В Житомирі на день закриють гімназію, де масово отруїлись діти
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 21 січня. УНН. Житомирську гуманітарну гімназію № 23, де масово отруїлись учні, закриють на один день. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Навчальний заклад не працюватиме у понеділок.
Як пояснили у міській раді, таке рішення продиктоване необхідністю провести у школі дезинфекцію.
Нагадаємо, тринадцять дітей опинились на лікарняних ліжках із діагнозом “харчове отруєння” у Житомирі.