В Житомире на день закроют гимназию, где массово отравились дети
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 января. УНН. Житомирскую гуманитарную гимназию № 23, где массово отравились ученики, закроют на один день. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Учебное заведение не будет работать в понедельник.
Как пояснили в городском совете, такое решение продиктовано необходимостью провести в школе дезинфекцию.
Напомним, тринадцать детей оказались на больничных койках с диагнозом "пищевое отравление" в Житомире.