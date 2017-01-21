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В Житомире на день закроют гимназию, где массово отравились дети

Киев • УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 января. УНН. Житомирскую гуманитарную гимназию № 23, где массово отравились ученики, закроют на один день. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Учебное заведение не будет работать в понедельник.

Как пояснили в городском совете, такое решение продиктовано необходимостью провести в школе дезинфекцию.

Напомним, тринадцать детей оказались на больничных койках с диагнозом "пищевое отравление" в Житомире.

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