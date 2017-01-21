В Житомире на день закроют гимназию, где массово отравились дети

Учебное заведение не будет работать в понедельник.

Как пояснили в городском совете, такое решение продиктовано необходимостью провести в школе дезинфекцию.

Напомним, тринадцать детей оказались на больничных койках с диагнозом "пищевое отравление" в Житомире.