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В житловому будинку в Гаазі стався вибух

В житловому будинку в Гаазі стався вибух

Київ • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. В житловому будинку в Гаазі стався вибух, через що частина трьохповерхового будинку зруйнована. Під завалами можуть знаходитись люди. Про це повідомляє DW, передає УНН.

"В неділю, 27 січня, зруйнована частина триповерхового будинку на вулиці Ян ван дер Хайденстраат. Під уламками можуть перебувати люди, їх кількість невідома", -  повідомили в пожежній охороні.

За даними місцевого видання Redactie District8, рятувальники вже витягли трьох людей з-під уламків, вони доставлені в лікарню.

На місці працюють рятувальники з собаками.

За попередніми даними, в будинку стався вибух газу, заявив представник нідерландської поліції. Пожежна служба заявила, що в результаті також порушена стабільність стоять впритул до місця вибуху будинків. Аварійні служби оцінюють ситуацію і складають план дій для перевірки сусідніх будинків.

Нагадаємо, в результаті вибуху у церкві на Філіппінах загинуло 20 осіб.

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