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В ЮНЕСКО заявляють про подальше погіршення ситуації у тимчасово окупованому Криму

В ЮНЕСКО заявляють про подальше погіршення ситуації у тимчасово окупованому Криму

Київ • УНН

 • 21634 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У ЮНЕСКО констатують про подальше погіршення ситуації на території тимчасово окупованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, в режимі онлайн 6 квітня відбулася 10-а Інформаційна зустріч з питань ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО.

“У доповідях констатується подальше погіршення ситуації у тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО, наводяться конкретні факти триваючих порушень прав людини, утисків національних меншин, свободи преси, безпеки журналістів, захисту культурної спадщини, перешкод у доступі до освіти рідною мовою”, — йдеться в повідомленні.

Також на адреси Генерального директора ЮНЕСКО та постпредств держав-членів надіслано заяву Постпреда України при ЮНЕСКО, Посла України у Франції О.Шамшура з актуалізованою інформацією щодо порушень прав людини та конвенцій ЮНЕСКО у тимчасово окупованих АРК та місті Севастополі у сферах, що стосуються мандату Організації.

“У заяві, зокрема, наголошується на триваючій тенденції до суттєвого погіршення ситуації на півострові та важливості активізації зусиль ЮНЕСКО із забезпечення прямого моніторингу ситуації у Криму”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, у рамках Інформаційної зустрічі було також розповсюджено Спільну заяву від імені 33 країн-членів ЮНЕСКО на підтримку позиції України. У документі міститься заклик до Секретаріату ЮНЕСКО продовжити здійснення першого етапу прямого моніторингу з метою вивчення ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції Організації.

“Результати Інформаційної зустрічі підтвердили збереження проблематики окупованого Криму у списку пріоритетів діяльності ЮНЕСКО та засвідчили подальше зростання підтримки України у контексті розгляду чергового рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”, запланованого на жовтень 2020 року",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Британія заявила, що плани РФ призвати 3 300 молодих кримчан безсоромно порушують міжнародне право.

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