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В ЮНЕСКО затвердили кандидатуру генерального директора організації

В ЮНЕСКО затвердили кандидатуру генерального директора організації

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні на генеральній конференції ЮНЕСКО було затверджено кандидатуру екс-міністра культури Франції Одрі Азула на пост генерального директора організації, передає УНН з посиланням на Twitter UNESCO.

На 39-тій сесії ЮНЕСКО, яка проходила у Парижі, сьогодні 131 країна підтримала кандидатуру Одрі Азула на пост Генерального директора Організації.

Нагадаємо, 13 жовтня 58 держав-членів Виконавчої ради ЮНЕСКО, призначили Одрі Азуле (Франція) на пост Генерального директора Організації, замінивши на цій посаді нинішнього Генерального директора Ірину Бокову.

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