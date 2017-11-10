В ЮНЕСКО утвердили кандидатуру генерального директора организации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня на Генеральной конференции ЮНЕСКО была утверждена кандидатура экс-министра культуры Франции Одри Азула на пост генерального директора организации, передает УНН со ссылкой на Twitter UNESCO.
На 39-той сессии ЮНЕСКО, которая проходила в Париже, сегодня 131 страна поддержала кандидатуру Одри Азула на пост Генерального директора Организации.
Напомним, 13 октября 58 государств-членов Исполнительного совета ЮНЕСКО, назначили Одри Азула (Франция) на пост Генерального директора Организации, сменив на этом посту нынешнего Генерального директора Ирины Боковой.