Шефчович назвав умови отримання траншу МВФ та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Від успіху реформ у сфері економіки України залежатиме отримання фінансової допомоги ЄС та МВФ. Про це під час прес-брифінгу у Києві заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, передає кореспондент УНН.
"У нового президента буде дуже швидкий початок, тому що вже цього тижня до України прибуває місія МВФ і ЄС, де дискусія зосередиться на реформах у сфері економіки. Ми всі віримо, що ці переговори будуть успішними, оскільки саме від успіху цих реформ залежить можливість того, чи буде програма МВФ, і, відповідно, чи Євросоюз зможе надати Україні допомогу в рамках програми макрофінансової допомоги, надзвичайно важливої для фінансової стабільності України", - заявив він.
Нагадаємо, місія МВФ прибуде до Києва у вівторок, 21 травня.
У Євросоюзі вказали Україні на продовження реформ у контексті співпраці з МВФ.