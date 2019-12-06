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В Єврокомісії заявили про послідовний підхід щодо санкцій проти РФ

В Єврокомісії заявили про послідовний підхід щодо санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Європейська Комісія засуджує дії Російської Федерації щодо України, її підхід в питанні санкцій проти РФ буде носити послідовний характер. Про це заявив віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс на Міжнародній конференції з реформ України і європейського шляху в Латвії, передає кореспондент УНН.

"Ми засуджуємо агресію Росії, включаючи її триваючі дії навколо Азовського моря. У сучасній Європі просто немає місця для застосування сили для зміни кордонів суверенної країни. Ось чому ЄС підтримує високий рівень економічних санкцій проти Росії", - сказав Домбровскіс.

За його словами, відповідно до мандату нової Комісії, її підхід до цього питання буде "носити послідовний характер".

"Ми будемо залишатися на боці України до тих пір, поки конфлікт не досягне стійкого і мирного завершення, поки не буде скасована незаконна анексія Криму та поки Росія не припинить свою діяльність в Азовському морі", - заявив віце-президент ЄК.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, до якого часу повинні діяти санкції проти РФ.

Українські Національні Новини

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