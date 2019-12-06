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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 1671 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103249 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74331 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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14:10 • 103313 просмотра

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В Еврокомиссии заявили о последовательном подходе относительно санкций против РФ

В Еврокомиссии заявили о последовательном подходе относительно санкций против РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Европейская Комиссия осуждает действия Российской Федерации в отношении Украины, ее подход в вопросе санкций против РФ будет носить последовательный характер. Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис на Международной конференции по реформам Украины и европейскому пути в Латвии, передает корреспондент УНН.

"Мы осуждаем агрессию России, включая ее продолжающиеся действия вокруг Азовского моря. В современной Европе просто нет места для применения силы для изменения границ суверенной страны. Вот почему ЕС поддерживает высокий уровень экономических санкций против России", - сказал Домбровскис.

По его словам, в соответствии с мандатом новой Комиссии, ее подход к этому вопросу будет "носить последовательный характер".

"Мы будем оставаться на стороне Украины до тех пор, пока конфликт не достигнет устойчивого и мирного завершения, пока не будет отменена незаконная аннексия Крыма и пока Россия не прекратит свою деятельность в Азовском море", - заявил вице-президент ЕК.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ.

Украинские Национальные Новости

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