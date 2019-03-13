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В ЄС заявили, що "тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо Brexit"

В ЄС заявили, що "тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо Brexit"

Київ • УНН

 • 5699 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо угоди Brexit, Євросоюз зробив же для цього все можливе. Про це заявив у вівторок головний парламентер ЄС з Лондоном про умови виходу королівства зі складу співтовариства Мішель Барньє, інформує УНН.

“Євросоюз зробив все можливе, щоб допомогти дійти згоди про вихід. Вихід з глухого кута можна знайти тільки у Великій Британії”, — сказав він, підкресливши, що “зусилля ЄС з підготовки до Brexit без угоди важливі зараз як ніколи”.

Раніше у вівторок британські депутати знову відкинули угоду з Євросоюзом про умови Brexit. Під час голосування в Палаті громад 391 депутат відхилив проект угоди, внесений в нижню палату парламенту прем’єр-міністеркою Терезою Мей, підтримали його 242 народних обранця. У січні перевага противників угоди склав 230 голосів, в той час як у вівторок — 149 голосів.

Таким чином, всього за 17 днів до дати офіційного “розлучення” з Євросоюзом у Лондона і Брюсселя до сих пір немає чітко визначених умов Brexit.

Як повідомляв УНН, Мей заявляла, що виконала вимогу британських депутатів, змінивши угоду з ЄС по Brexit.

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