В ЄС заявили, що "тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо Brexit"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо угоди Brexit, Євросоюз зробив же для цього все можливе. Про це заявив у вівторок головний парламентер ЄС з Лондоном про умови виходу королівства зі складу співтовариства Мішель Барньє, інформує УНН.
“Євросоюз зробив все можливе, щоб допомогти дійти згоди про вихід. Вихід з глухого кута можна знайти тільки у Великій Британії”, — сказав він, підкресливши, що “зусилля ЄС з підготовки до Brexit без угоди важливі зараз як ніколи”.
Раніше у вівторок британські депутати знову відкинули угоду з Євросоюзом про умови Brexit. Під час голосування в Палаті громад 391 депутат відхилив проект угоди, внесений в нижню палату парламенту прем’єр-міністеркою Терезою Мей, підтримали його 242 народних обранця. У січні перевага противників угоди склав 230 голосів, в той час як у вівторок — 149 голосів.
Таким чином, всього за 17 днів до дати офіційного “розлучення” з Євросоюзом у Лондона і Брюсселя до сих пір немає чітко визначених умов Brexit.
Як повідомляв УНН, Мей заявляла, що виконала вимогу британських депутатів, змінивши угоду з ЄС по Brexit.