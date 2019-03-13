В ЄС заявили, що "тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо Brexit"

КИЇВ. 13 березня. УНН. Тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо угоди Brexit, Євросоюз зробив же для цього все можливе. Про це заявив у вівторок головний парламентер ЄС з Лондоном про умови виходу королівства зі складу співтовариства Мішель Барньє, інформує УНН.