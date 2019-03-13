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В ЕС заявили, что "только Великобритания может найти выход из тупика по Brexit"

В ЕС заявили, что "только Великобритания может найти выход из тупика по Brexit"

Киев  •  УНН

 • 5699 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Только Великобритания может найти выход из тупика по соглашению Brexit, Евросоюз сделал же для этого все возможное. Об этом заявил во вторник главный переговорщик ЕС с Лондоном об условиях выхода королевства из состава сообщества Мишель Барнье, передает УНН.

“Евросоюз сделал все возможное, чтобы помочь достичь соглашения о выходе. Выход из тупика можно найти только в Великобритании”, — сказал он, подчеркнув, что “усилия ЕС по подготовке к Brexit без сделки важны сейчас как никогда”.

Ранее во вторник британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер-министрессой Терезой Мэй, поддержали его 242 народных избранника. В январе перевес противников сделки составил 230 голосов, в то время как во вторник — 149 голосов.

Таким образом, всего за 17 дней до даты официального “развода” с Евросоюзом у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit.

Как сообщал УНН, Мэй заявляла, что выполнила требование британских депутатов, изменив соглашение с ЕС Brexit.

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