В ЄС є консенсус по Мінських угодах і продовженню санкцій проти РФ - Шефчович
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. По більшості аспектів у країн-членів ЄС є консенсус, зокрема щодо реалізації Мінських угод, або продовження санкцій щодо РФ. Тут ніяких розбіжностей немає. Про це під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив віце-президент Єврокомісії Шефчович, передає кореспондент УНН.
"За останні 5 років наші відносини (з Росією - ред.) Пережили дуже складний період, за більшістю аспектів у нас є консенсус, а саме, що ми повинні знайти спосіб руху вперед прогресу в здійсненні, наприклад, Мінських угод, або, наприклад, продовження санкцій. Тут ніяких розбіжностей немає", - сказав Марош Шефчович.
У той же час, за його словами, в ЄС є розуміння того, що Росія - це "глобальна сила, і вона залишатиметься такою весь час".
Як повідомляв УНН, США готові посилити санкції відносно Росії, якщо вона посилить ескалацію на сході України.