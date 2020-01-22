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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В ЕС есть консенсус по Минским соглашениям и продлении санкций против РФ - Шефчович

Киев • УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. По большинству аспектов у стран-членов ЕС имеется консенсус, в частности относительно реализации Минских соглашений, или продления санкций относительно РФ. Здесь никаких разногласий нет. Об этом во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил вице-президент Еврокомиссии Шефчович, передаёт корреспондент УНН.

В ЕС есть консенсус по Минским соглашениям и продлении санкций против РФ - Шефчович

"За последние 5 лет наши отношения (с Россией – ред.) пережили очень сложный период, по большинству аспектов у нас имеется консенсус, а именно, что мы должны найти способ движения вперёд прогресса в осуществлении, например, Минских соглашений, или, например, продления санкций. Здесь никаких разногласий нет", - скзаал Шефчович.

В то же время, по его словам, в ЕС есть понимание того, что Россия – это "глобальная сила, и она будет оставаться такой всё время".

Как сообщал УНН, США готовы ужесточить санкции в отношении России, если она усилит эскалацию на востоке Украины.

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