В ЄС висловили підтримку медикам України: заява
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Європейський союз підтримує українських лікарів та медсестер, що боряться зі спалахом COVID-19, надаючи їм засоби індивідуального захисту та більше тестів, обмінюючись науковими та медичними знаннями й досвідом. Про це заявив у відеозверненні Посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає УНН.
“Ми маємо справу з небаченою кризою в галузі охорони здоров’я. Європейський Союз підтримує відважних українських лікарів і медсестер, наших героїв на першій лінії боротьби. Вони повідомили нам, що потребують більше засобів індивідуального захисту й більше тестів. У межах нашого пакету підтримки ми надаємо це обладнання, щоб зробити їхню роботу безпечною та ефективною. У співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я та іншими партнерами ми допомагаємо забезпечити нагальні потреби української системи охорони здоров’я для того, щоб пацієнти з COVID-19 в Україні отримали своєчасне та професійне лікування”, — сказав посол.
Він підкреслив, що європейські країни, як держави-члени ЄС, так і партнери, ведуть спільну боротьбу та через Європейський центр із профілактики й контролю захворювань діляться науковими та медичними знаннями й досвідом.
“Я дякую усім українським медикам, які роблять усе можливе для подолання цієї кризи”, — додав дипломат.
Як повідомляв УНН, ЄС мобілізує 80 мільйонів євро на допомогу Україні у зв’язку з коронавірусом.