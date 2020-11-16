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В ЄС стурбовані рішенням Ізраїлю щодо будівництва житла між Єрусалимом та Віфлеємом

В ЄС стурбовані рішенням Ізраїлю щодо будівництва житла між Єрусалимом та Віфлеємом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель стурбований рішенням ізраїльської влади відкрити тендер на будівництво нового житла в Гіват-Хаматос. Про це йдеться в його заяві, передає УНН.

“Це ключове місце між Єрусалимом та Віфлеємом на окупованому Західному березі. Будь-яке будівництво поселення призведе до серйозної шкоди перспективам життєздатної та суміжної Палестинської держави, а в більш широкому плані — можливості вирішення конфлікту двох держав шляхом переговорів відповідно до міжнародно узгоджених параметрів та Єрусалиму як майбутньої столиці двох держав”, — заявив Боррель.

Він зазначив, що ЄС неодноразово закликав Ізраїль припинити всю поселенську діяльність та ліквідувати форпости, збудовані з березня 2001 року. В Євросоюзі залишається твердою позицією, що поселення є незаконними згідно з міжнародним правом.

“Анонсована діяльність з врегулювання призведе до постійного послаблення зусиль з відновлення довіри між сторонами, що необхідно для можливого відновлення значущих переговорів. Натомість уряд Ізраїлю повинен показати бачення та відповідальність та відмінити ці негативні рішення у цей критичний та чутливий час”, — підкреслив Боррель.

Як повідомляв УНН, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Ізраїль повинен скасувати рішення про значне розширення поселень на Західному березі річки Йордан та в районі Єрусалиму.

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