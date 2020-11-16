В ЕС обеспокоены решением Израиля о строительстве жилья между Иерусалимом и Вифлеемом

“Это ключевое место между Иерусалимом и Вифлеемом на оккупированном Западном берегу. Любое строительство поселения приведет к серьезному ущербу перспективам жизнеспособному и смежному Палестинскому государству, а в более широком плане — возможности решения конфликта двух государств путем переговоров в соответствии с международно согласованными параметрами, и Иерусалима как будущей столицы двух государств”, — заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС неоднократно призывал Израиль прекратить всю поселенческую деятельность и ликвидировать форпосты, построенные с марта 2001 года. В Евросоюзе остается твердой позицией, что поселения являются незаконными в соответствии с международным правом.

“Анонсированная деятельность по урегулированию приведет к постоянному ослаблению усилий по восстановлению доверия между сторонами, что необходимо для возможного восстановления значимых переговоров. Вместо этого правительство Израиля должно показать видение и ответственность и отменить эти негативные решения в это критическое и чувствительное время”, — подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНН, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель заявлял, что Израиль должен отменить решение о значительном расширении поселений на Западном берегу реки Иордан и в районе Иерусалима.