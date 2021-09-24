В ЄС поки не планують вводити санкції проти олігархів України

Цитата

"Боротьба з корупцією - це, в першу чергу, інтереси самих українців. Український уряд і президент Зеленський повністю усвідомлюють, що це їх обов'язок, і це те, що ми регулярно обговорювали в рамках наших зобов'язань перед Україною. У нас є методи (протидії олігархам - ред.), але немає необхідності в санкціях", - заявив Стано.

Деталі

За словами спікера, в ЄС є дуже сильний інструмент - угода про асоціацію з Україною, в рамках якого обговорюються всі виклики і проблеми, в тому числі пов'язані з корупцією в Україні.

"Що стосується явища зростаючого впливу олігархів, у нас є платформи і зустрічі, щоб обговорити це і спробувати знайти рішення. Санкції - це всього лише одна міра, один інструмент, який можна використовувати в такій ситуації, якщо немає інших інструментів", - додав він.

Контекст

Раніше сьогодні Європейська рахункова палата опублікувала результати аудиту допомоги ЄС Україні в боротьбі з корупцією.



Зокрема, в рекомендаціях за підсумками аудиту Європейської служби зовнішніх зв'язків пропонувалося разом з державами-членами і міжнародними партнерами проаналізувати і розглянути модель запобігання в'їзду в ЄС окремих українців - олігархів і людей, що знаходяться під їх впливом, - підозрюваних у великій корупції, а також використання ними в ЄС своїх активів.