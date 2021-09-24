В ЕС пока не планируют вводить санкции против олигархов Украины

Цитата

“Борьба с коррупцией — это в первую очередь интересы самих украинцев. Украинское правительство и президент Зеленский полностью осознают, что это их долг, и это то, что мы регулярно обсуждали в рамках наших обязательств перед Украиной. У нас есть методы (противодействия олигархам — ред.), но нет необходимости в санкциях”, — заявил Стано.

Детали

По словам спикера, у ЕС имеется очень сильный инструмент — соглашение об ассоциации с Украиной, в рамках которого обсуждаются все вызовы и проблемы, в том числе связанные с коррупцией в Украине.

“Что касается явления растущего влияния олигархов, у нас есть платформы и встречи, чтобы обсудить это и попытаться найти решения. Санкции — это всего лишь одна мера, один инструмент, который можно использовать в такой ситуации, если нет других инструментов”, — добавил он.

Контекст

Ранее сегодня Европейская счетная палата опубликовала результаты аудита помощи ЕС Украине в борьбе с коррупцией.



В частности, в рекомендациях по итогам аудита Европейской службе внешних связей предлагалось вместе с государствами-членами и международными партнерами проанализировать и рассмотреть модель предотвращения въезда в ЕС отдельных украинцев — олигархов и людей, находящихся под их влиянием, — подозреваемых в крупной коррупции, а также использования ими в ЕС своих активов.