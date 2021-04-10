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В ЄС перевірять безпеку вакцини Johnson & Johnson

В ЄС перевірять безпеку вакцини Johnson & Johnson

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) перевірить інформацію про можливі тяжкі побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson, перш ніж препарат дійсно почнуть застосовувати в Євросоюзі. Про це EMA повідомило в п'ятницю, 9 квітня, передає УНН.

Деталі

Мова йде про виникнення тромбозів після щеплення. Вакцина американської фармкомпанії Johnson & Johnson отримала допуск Єврокомісії для використання в ЄС в березні цього року.

Повідомлення про побічні ефекти від J & J в США

Раніше, 8 квітня, повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна пункт вакцинації проти COVID-19 був тимчасово закритий після того, як у кількох людей виявилися побічні ефекти після щеплення вакциною J & J. Днем раніше такі ж заходи стались в штаті Денвер, де пацієнти після щеплення цим препаратом скаржилися на запаморочення і нудоту.

Переваги вакцини J & J

На відміну від більшості інших вакцин, щеплення препаратом J & J повинно бути зроблене тільки один раз, тому доступ до вакцини можуть отримати більше людей. Крім того, для зберігання і транспортування вакцини J & J не потрібні наднизькі температури. Подібно до вакцини AstraZeneca, препарат J & J є векторною вакциною.

Нагадаємо

Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) зареєструвало вакцину J & J в лютому 2021 року. Результати 3-й фази клінічних випробувань вказують на те, що даний препарат зменшує ризик захворювання ковідом середнього та тяжкого ступеня на 66% після чотирьох тижнів з моменту вакцинації.

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