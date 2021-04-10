В ЕС проверят безопасность вакцины Johnson & Johnson
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит информацию о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson, прежде, чем препарат действительно начнут применять в Евросоюзе. Об этом EMA сообщил в пятницу, 9 апреля, передает УНН.
Детали
Речь идет о возникновении тромбозов после прививки. Вакцина американской фармкомпании Johnson & Johnson получила допуск Еврокомиссии для использования в ЕС в марте этого года.
Сообщение о побочных эффектах от J & J в США
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в американском штате Северная Каролина пункт вакцинации против COVID-19 был временно закрыт после того, как у нескольких человек оказались побочные эффекты после прививки вакциной J & J. Днем ранее такие же меры произошли в штате Денвер, где пациенты после прививки этим препаратом жаловались на головокружение и тошноту.
Преимущества вакцины J & J
В отличие от большинства других вакцин, прививки препаратом J & J должны быть сделаны только один раз, поэтому доступ к вакцине могут получить больше людей. Кроме того, для хранения и транспортировки вакцины J & J не нужны сверхнизкие температуры. Подобно вакцины AstraZeneca препарат J & J является векторной вакциной.
Напомним
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало вакцину J & J в феврале 2021 года. Результаты 3-й фазы клинических испытаний указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени на 66% после четырех недель с момента вакцинации.