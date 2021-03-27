В ЄС дозволили поставки вакцин від коронавірусу ще з трьох заводів

Що відомо

Повідомляється, що дозвіл виданий для постачань вакцини AstraZeneca з заводу, який лежить поблизу міста Лейден, Нідерланди. Також надано дозвіл на поставки отримав завод у німецькому Марбурзі, який виробляє вакцини BioNTech/Pfizer, і завод зі швейцарського містечка Фісп, де виробляється вакцина Moderna, передає агентство dpa.

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Усі ці три вакцини вже отримали дозвіл і застосовуються у країнах ЄС, але їхні поставки досі були дозволені лише з тих виробничих об’єктів, які отримали для цього дозвіл європейського регулятора.

Деталі

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес у своїй заяві привітала це рішення EMA. Вона також попередила англо-шведську фармкомпанію AstraZeneca, яка виробляє однойменну вакцину, що після того, як дозвіл на поставки отримав завод AstraZeneca у Нідерландах, ЄС очікує, що вакцини, вироблені на цьому заводі, будуть доставлені до країн-членів ЄС “в найближчі дні в рамках контрактних зобов’язань і зобов’язань, взятих AstraZeneca перед європейськими громадянами”.

Доповнення

Відтоді як в ЄС стартувала вакцинація від коронавірусу в грудні, неодноразово виникали проблеми з поставками вакцин. Особливо це стосується вакцини компанії AstraZeneca. Єврокомісія закидає виробникові невиконання укладених раніше угод. Днями в ЄС ухвалили рішення обмежити експорт вакцин від коронавірусу за межі Євросоюзу.