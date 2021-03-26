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ЄС заявив, що експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень

ЄС заявив, що експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень

Київ • УНН

 • 10942 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Євросоюз експортував більше доз вакцин від коронавірусу, ніж використовував для щеплень серед жителів країн ЄС. Це випливає з заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн за підсумками відео-саміту глав країн-членів ЄС, передає УНН з посиланням на документ.

Цитата

“Цифри ще більше вражають, якщо розрахувати кількість доз, які були експортовані в період з 1 грудня по сьогоднішній день. В цілому на сьогоднішній день загальна кількість експорту з Європейського союзу збільшилася до 77 мільйонів доз. Це показує, що Європа — це регіон, який експортує найбільше вакцин в усьому світі”, — заявила фон дер Ляйн.

Деталі

За словами глави ЄК, Євросоюз буде продовжувати експортувати вакцини, зокрема через глобальний механізм COVAX.

Говорячи про процес вакцинації в ЄС, фон дер Ляйн зазначила, що на сьогодні у блоку є 88 мільйонів доз, і 62 мільйони доз вакцин вже були використані.

“В цілому, якщо подивитися на кількість людей, які були повністю вакциновані в Європі, це 18,2 мільйона. Таким чином, 4,1% вже отримали дві дози”, — сказала вона.

Що було раніше

Лідери ЄС раніше висловили розчарування у зв’язку з величезним дефіцитом контрактних поставок вакцин від AstraZeneca проти COVID-19, оскільки третя хвиля інфекцій зросла по всій Європі.

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