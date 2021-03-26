ЄС блокує експорт вакцин AstraZeneca, поки компанія не виконає обіцянок щодо поставок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Лідери ЄС висловили розчарування у зв'язку з величезним дефіцитом контрактних поставок вакцин від AstraZeneca проти COVID-19, оскільки третя хвиля інфекцій зросла по всій Європі. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зважаючи на те, що програми щеплень у ЄС значно відстають від програм Британії та США, керівник блоку попередив, що експорт вакцин британсько-шведською компанією буде заблокований, доки вона не виконає обіцянки у поставках до ЄС
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“Компанія повинна наздогнати, повинна виконати контракт, укладений з європейськими країнами-членами, перш ніж вона зможе знову зайнятися експортом вакцин”, — сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейен.
З 300 мільйонів доз, які мають бути доставлені до країн ЄС до кінця червня, Astrazeneca планує доставити лише 100 мільйонів.
Цього тижня Європейська Комісія оприлюднила плани посилення нагляду за експортом вакцин. Це дозволило б розширити можливості блокування поставок у країни з вищими показниками щеплення.
Нагадаємо
Євросоюз за 3 місяці з початку вакцинації від COVID-19 прищепив двома дозами 18,2 млн осіб, що становить 4,1% всього населення 27 країн спільноти.
Євросоюз готовий застосувати юридичні заходи проти компанії AstraZeneca за провал з поставками вакцини.